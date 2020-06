Governo spagnolo stanzia 2 milioni per assumere nuovi insegnanti

Il Governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha stanziato 2 milioni di euro per la scuola per garantire il rispetto delle norme anti-contagio al momento della riapertura.

Secondo le nuove disposizioni, infatti, oltre ad implementare i programmi per supportare gli studenti in difficoltà, sarà necessario assumere più docenti per rispettare il tetto massimo di 15 studenti per classe.

Miguel Soler, segretario regionale all'Istruzione della Generalitat Valenciana, ha spiegato che questo "rinnovamento delle scuole" è una misura necessaria per garantire il distanziamento sociale (in particolar modo nelle scuole elementari).

La notizia è stata riportata dal quotidiano El Pais che evidenzia come lo stanziamento di 2 milioni di euro equivale ad un aumento della spesa di 135 euro per studente. L'incremento del budget destinato alla suola per il prossimo anno scolastico è dunque del 4% percento. Va detto che si tratta comunque di una misura una tantum.

Il sindacato Ccco ha calcolato che sarà necessario uno stanziamento di 7385 milioni per ampliare gli spazi degli edifici scolastici. Di questi, 5 milioni dovranno essere impiegati per l'assunzione di 165mila nuovi insegnanti.