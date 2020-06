Influencer russa annuncia di essere incinta del figliastro

L’influencer russa Marina Balmasheva ha annunciato sui social di essere incinta del suo fidanzato, il figliastro di 15 anni più giovane.

La coppia era stata già al centro di una polemica circa un mese fa tanto per il tipo di relazione (dal momento che Marina aveva contribuito alla crescita del ragazzo), quanto per il modo in cui la star russa aveva deciso di comunicarlo. Ovvero pubblicando una foto di lei 22enne in compagnia dell'attuale compagno, che nella foto aveva appena 7 anni. La cosa aveva fatto letteralmente precipitare il numero di follower in poche ore.

Vladimir Shavirin, che oggi ha 22 anni, è il figlio dell'ex marito della Balmasheva, matrimonio durato 10 anni e finito con un divorzio.

Oggi, a distanza di un mese da quel primo criticatissimo annuncio, arriva questa nuova dichiarazione. Marina ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente con Vladimir mentre mostrano un test di gravidanza. Ad accompagnare la foto una didascalia che rivela: "Sono stanca di nascondermi. So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci”

Il post ha guadagnato oltre 45mila like e più di 4.500 commenti.

(Credits photo: Instagram/marina_balmasheva)