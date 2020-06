Ecco cosa dice il nuovo Decreto del Governo, approvato ieri sera

Il nuovo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con validità dal 15 giugno al 14 luglio 2020 che verrà frimeto nelle prossime ore, sostituisce il precedente, firmato lo scorso 17 maggio. Secondo la bozza, le nuove disposizioni prevedono molte conferme, ma anche qualche sorpresa.

Ma quali sono le novità previste in questo decreto? La prima riguarda il riavvio degli eventi e le competizioni sportive (comprese le partire di calcio e dalla Coppa Italia) a partire dal 12 giugno. Tanto le competizioni quanto gli allenamenti degli atleti sono però consentiti a porte chiuse.

Dal 15 giugno, poi, riapriranno i comprensori sciistici e saranno consentiti anche gli sport di contatto, ma solo nelle Regioni in cui la situazione epidemiologica lo consente. Nella stessa data riapriranno anche le sale giochi e scommesse, i centri benessere e termali e i centri sociali, ma nel rispetto di protocolli e linee guida prestabiliti. Stesso discorso vale per cinema e teatri, che riapriranno rispettando il distanziamento dei posti a sedere ed un tetto massimo di spettatori ridotto.

Restano invece ancora chiuse fino al 14 luglio le discoteche, le sale da ballo e tutte le attività che prevedono assembramenti.

In generale, permane l'obbligo di restare a casa in presenza di sintomi e resta consentita l'attività motoria all'aperto. Nessun cambiamento anche per scuole, negozi, stabilimenti balneari, funzioni religiose e manifestazioni, queste ultime consentite solo in forma statica.

(Credits: Instagram/giuseppeconte_ufficiale)