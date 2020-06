Vanessa Bryant fa due tatuaggi in memoria di Kobe e Gigi

A distanza di più di 4 mesi dal tragico incidente aereo avvenuto nel gennaio scorso in cui persero la vita suo marito Kobe e sua figlia Gianna, Vanessa Bryant ha voluto incidere sul suo corpo il ricordo indelebile dei suoi cari.

La vedova del cestista americano ha immortalato il momento della realizzazione dei tatuaggi in due diversi video in cui si sente il ronzio dell'ago, coperto da una musica. Poi li ha pubblicati sul suo profilo Instagram, dove sono stati ripostati anche dal suo amico tatuatore Nikko Hurtado.

Nella didascalia che accompagna il primo video, Vanessa scrive: «Grazie a Nikko Hurtado, che mi ha raggiunta per aiutarmi a scrivere su di me il messaggio della mia dolce Gigi». Mentre a corredo del secondo video si legge: «Volevo che il tenero messaggio del mio Kobe fosse impresso per sempre sulla mia pelle».

Il dettaglio dei due tatuaggi, sul polso quello dedicato a Gigi e sul collo quello in memoria di Kobe, non è stato svelato.

Durante il memoriale per i suoi cari scomparsi, che si è svolto presso lo Staples Center di Los Angeles, Vanessa aveva detto: «Kobe, prenditi cura della tua Gigi, io penserò alle nostre altre figlie. Tutti insieme siamo sempre il team migliore».

(Credits photo: Instagram/nikkohurtado)