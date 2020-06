50 centesimi in più sullo scontrino per aver diviso in 2 la sfogliatella: polemica a Napoli

L'episodio è avvenuto in un bar di Ponticelli (Napoli) dove due sbalorditi clienti si sono ritrovati sullo scontrino una maggiorazione di 50 centesimi per aver chiesto di dividere in due una sfogliatella.

La maggiorazione, con tanto di iva, è stata fatta pagare in aggiunta al costo del dolce (di 2,10 euro) a due clienti che stavano consumando al tavolino del bar. Il supplemento, seppure contenuto, ha sollevato sorpresa e indignazione soprattutto per il gesto. Uno dei due clienti, intervistato, ha ammesso di aver mangiato un'ottima sfogliatella, ma di esserci rimasto male per la maggiorazione imposta, che probabilmente sarebbe stata lasciata comunque di mancia. «Non possiamo essere noi clienti a dover pagare la crisi del Coronavirus», ha concluso.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente Federconsumatori Campania, Rosario Stornaiuolo, che ha commentato la cosa con un post su Facebook definendo l'episodio “Incredibile e ridicolo" e invitando i commercianti a "fermare queste pazzie". Stornaiuolo ha concluso il post precisando: «Non è una questione di 50 centesimi, ma di etica nel commercio».

Non è il primo episodio in cui si rilevano rincari sui prodotti a seguito dell'emergenza Coronavirus. La chiusura forzata durante il lockdown ha causato molte perdite ai commercianti, ma il presidente Federconsumatori ha voluto sottolineare che non è questa la strada giusta per ripartire.

(Credits photo: Facebook/rosario.stornaiuolo)