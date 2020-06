Lutto per Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo, ha perso la mamma

Amedeo Grieco, il comico del famoso e amato duo “Pio e Amedeo”, è stato colpito da un grave lutto. Purtroppo ha perso la madre, come riporta la pagina Facebook “Foggia Underground”: “Questa pagina si associa al dolore che ha colpito la famiglia Grieco per la perdita dell’amata mamma di Amedeo. Sentite condoglianze”.

In queste ore sono tanti i fan che si stanno unendo al dolore del comico, inviandogli messaggi di cordoglio per dimostrargli il loro affetto. “Grazie infinite di cuore – ha risposto Amedeo – ogni messaggio è una carezza all’anima. Grazie di cuore”.

In questi giorni in tv sta andando in onda “Emigratis”, il programma di successo del quale Pio e Amedeo sono i protagonisti, regalando tante risate al pubblico ironizzando sul comportamento dell’italiano medio all’estero.