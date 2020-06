Miriam Leone criticata per le sue folte sopracciglia: la polemica invade i social

Sui social l'attrice Miriam Leone è stata pesantemente criticata per le sue sopracciglia. "Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d'autore a Marrabbio di Kiss me Licia", ha scritto una ragazza sui social. Da qui è scoppiata la bufera; qualche utente ha scritto che le sue sopracciglia sono "brutte, troppo folte e antiestetiche". I commenti sono stati centinaia tanto che su Twitter l'argomento è entrato nei trend topic, facendo balzare l'attrice in vetta agli argomenti più discussi del giorno.

Centinaia i fan che si sono schierati a difesa dell'ex Miss Italia contro i commenti negativi. "Finché noi donne saremo le peggiori nemiche delle altre donne, la situazione non cambierà mai", scrive un'utente. "La donna che ha criticato le sopracciglia di #MiriamLeone ma chi è??? Una delle tante invidiose di questo social che vuole attenzione???", aggiunge un'altra. "E comunque Elio è una #MiriamLeone che non ce l'ha fatta.", ironizza un altro. Gli utenti sono tutti d'accordo: "Criticare una donna per l’aspetto fisico è già di per se una cafonata, ma criticare una donna come Miriam Leone per le sopracciglia è pura blasfemia. Ma ci vedete? questa donna è perfetta!"