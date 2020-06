Leclerc va a lavoro in monoposto: il video della SF1000 per le vie di Maranello fa il giro del web

Questa mattina Maranello si è svegliata in modo insolito, con il rombo della monoposto di Charles Leclerc che sfrecciava per le vie del paese... per andare al lavoro.

«Buongiorno Maranello! Scusa se ti ho svegliato stamattina, stavo solo andando al lavoro”: così ha scherzato il campione sul suo profilo Instagram postando l'immagine della SF1000, utilizzata per raggiungere la pista di Fiorano dalla sede della gestione industriale.

A tre mesi dall'ultimo giro in pista, la Ferrari torna (finalmente) ad accendere i motori e ha voluto celebrare il momento in modo particolare ed emozionante. Anche per lo stesso Leclerc, che ha dichiarato: "Rientrare nell'abitacolo mi ha fatto sentire come essere di nuovo a casa. Ci è sembrato un modo bello e divertente per dire che siamo pronti a tornare in pista".

Il momento è stato immortalato in diversi video che già circolano in rete in cui si vede la monoposto che gira per Maranello. Oggi i fan della rossa hanno ricominciato a sognare.

(Credits photo: Instagram/charles_leclerc)