Questo anello trasforma il tuo dito in un telecomando universale

Oggi usiamo dispositivi tecnologici in ogni ambito della nostra vita, dal lavoro allo svago. Ci serviamo di notebook, tablet, smart tv. Per non parlare degli smartphone, dai quali siamo inseparabili.

Ebbene, presto potremmo gestirli tutti utilizzando un unico telecomando universale wearable che ci permetterebbe di evitare i classici fastidi provocati da posizioni scomode e troppo statiche.

La soluzione si chiama Wepoint, un controller indossabile composto da due parti: un anello e un bracciale che avvolge il palmo della mano. Questo telecomando, basato sulla tecnologia EM, permette di interagire con dispositivi elettronici tramite un sistema di tracciamento gestuale con interfaccia touchless 3D.

Ecco come funziona:

Per lo sviluppo di Wepoint è stata lanciata una campagna crowdfunding su kickstarter: anche se il prodotto è già prenotabile al costo di circa 90 euro, va detto che al momento la campagna sembra ancora lontana dall'obiettivo finale e c'è ancora da lavorare per arrivare ad un prodotto finale e alla sua commercializzazione.

(Credits photo:kickstarter.com)