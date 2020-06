L’attore D. L. Hughley collassa sul palco e scopre di essere positivo al Covid-19

Venerdì scorso il comico D. L. Hughley ha avuto un malore sul palcoscenico di uno storico club di Nashville, lo Zanies Comedy Night Club. Trasportato in ospedale, ha scoperto di essere positivo al coronavirus.

L'attore, 57 anni, famoso in America anche per le collaborazioni con la Cnn e il Jay Leno Show, stava mettendo in scena uno dei suoi spettacoli di "stand-up comedy", quando è improvvisamente collassato. I fan presenti allo show lo hanno visto scivolare dallo sgabello sul quale era seduto e cadere per terra. Qualcuno si è precipitato sul palco per aiutarlo e trasportarlo fuori dalla scena.

Arrivato in ospedale, è stato sottoposto a tampone. L'esame ha rivelato che era positivo al Covid-19, pur non presentando alcun sintomo.

In un video postato su Twitter per ringraziare e rassicurare i fan, Hughley ha detto: "Sono risultato positivo al COVID-19, ero senza fiato. Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere, li ho davvero apprezzati. A quanto pare, ho solo perso conoscenza e non ho accusato nulla di grave. Mi hanno fatto il tampone e hanno scoperto che sono positivo al coronavirus, anche se non ho alcun sintomo. Sto bene, mi sono ripreso, ma dovrò restare in isolamento per le prossime due settimane nella mia stanza d'albergo. Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me".

Non si sa se il collasso sia dipeso dal coronavirus. Il suo agente, comunque, è intervenuto per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, specificando: "Soffriva di stanchezza, stava lavorando tanto. Ora è sveglio e si sente meglio e desidera ringraziare tutti per le gentili preghiere e pensieri".

