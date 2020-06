"Contagion", lo sceneggiatore del film: «Gli scienziati sapevano che sarebbe accaduto»

Lo sceneggiatore Scott Z. Burns è tornato a parlare di "Contagion", il film profetico di Steven Soderbergh uscito nel 2011 che immagina la diffusione di una pandemia iniziata ad Hong Kong. Un racconto che, alla luce di quanto è accaduto negli ultimi mesi nel mondo, ha molti punti in comune con la pandemia di coronavirus.

Burns, in una recente intervista, ha raccontato che, per rendere il più verosimile la pellicola, la produzione aveva consultato molti esperti, medici e virologi, rivelando che gli scienziati sapevano che prima o poi sarebbe arrivata una pandemia.

Il Covid-19 per fortuna non è letale come la malattia descritta nella pellicola, ma non sono in pochi a riconoscere quanto le dinamiche siano incredibilmente simili. Lo sceneggiatore, a tal proposito, ha dichiarato di non essere affatto sorpreso: «Gli scienziati con i quali avevo parlato, e ce n’erano molti, avevano detto che si trattava di capire “quando” ciò che accade nel film sarebbe accaduto nella realtà, non “se” sarebbe mai accaduto». Per questo Burns ha concluso dicendo: «Quando gli scienziati ci parlano, faremmo bene ad ascoltare».

Il film è stato riproposto in prima serata poco più di un mese fa. In molti sui social avevano criticato la scelta di mandare in onda un film su una pandemia in piena pandemia. Ma c'è anche da dire che non tutti la pensano così, dal momento che si tratta di uno dei film più visti in streaming a marzo.

(Credits photo: amazon.it)