L'estate 2020 è più salata: il Codacons segnala rincari tra il 10 e il 30%

Il mondo si sta lentamente riprendendo dopo l'ondata di coronavirus che ha imposto una lunga chiusura forzata in molti Paesi, come l'Italia, lasciando dietro di sé strascichi importanti.

Anche l'Italia sta tornando gradualmente alla normalità, seppure nel rispetto di una serie di norme necessarie per la propria sicurezza e per quella di chi ci circonda: come l'uso di mascherine, le regole d'igiene e il distanziamento personale. Regole che cambieranno anche la nostra estate al mare: non solo dal punto di vista delle abitudini... ma anche dei costi.

Lo ha affermato il Codacons, segnalando rincari dei listini a macchia di leopardo in molti stabilimenti balneari in tutta Italia. L'aumento dei costi evidenziato va dal 10 al 30% rispetto al 2019 e le ragioni sono molto semplici: la necessità di garantire un maggiore distanziamento tra gli ombrelloni riduce il numero di postazioni. Inoltre l'attuazione dei protocolli previsti dalla legge, come la sanificazione degli ambienti, impone l'acquisto di macchinari o l'assunzione di nuove figure, con un inevitabile aumento dei costi per i gestori.

Insomma, l'estate 2020 sarà probabilmente più salata per molti.

(Credits photo: Getty)