L'anziana padrone muore in casa insieme al cane: la storia commovente

Forse non ha retto al dolore e allo spettro della solitudine: è morta così Maria Ciccone, 76 anni, vedova di una frazione di Roasio, vicino Vercelli.

I Vigili del Fuoco hanno aperto la porta di casa e hanno ritrovato il suo corpo accanto a quello del cane. La scomparsa della donna sarebbe avventa una settimana fa, mentre il cane sarebbe morto prima di lei. La donna non usciva di frequente e vedeva poche persone, compresi i parenti. Si dice che dopo aver perso il marito, ex direttore della posta del paese, un anno fa, Maria riversasse tutto il suo affetto sul cane.

A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti perché non avevano più visto la donna a spasso con l'animale, ma anche per il cattivo odore che proveniva dalla casa.

Proseguono in tanto le indagini dei Carabinieri, ma sembra che ci siano pochi dubbi sulle cause naturali del decesso, tanto che il magistrato non ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.