È morto Joel Schumacher, regista di “Batman forever”

Ieri a New York è morto il regista Joel Schumacher: il suo portavoce ha reso nota la notizia, spiegando che si è spento a causa del cancro, malattia contro la quale ha lottato a lungo.

Il regista aveva 80 anni: la sua carriera dietro la macchina da presa è iniziata nel 1974 con “Virginia Hill” in tv, dopo aver esordito nel mondo del cinema come costumista e sceneggiatore; la sua fama è aumentata notevolmente quando ha ereditato la guida del franchise di Batman dopo l’addio di Tim Burton. Ha così realizzato il film “Batman forever”, una pellicola di grande successo che ha guadagnato oltre 300 milioni di dollari al botteghino. “Batman e Robin” con George Clooney come protagonista, invece, è stato un flop.

Negli anni ’80 Schumacher ha diretto anche molti altri film diventati dei veri e propri cult, come ad esempio “St. Elmo’s Fire”, pellicola con protagonisti giovani attori diventati poi delle vere e proprie star, come Rob Lowe, Demi Moore ed Emilio Estevez. Nel film “Ragazzi perduti”, invece, il regista ha raccontato la storia di un gruppo di vampiri che vivono in una città della California, riscuotendo un enorme successo.

Con “Linea mortale” del 1990 Joel ha incassato ben 61 milioni di dollari, successo bissato nel 1993 con “Un giorno di ordinaria follia”, con Michael Douglas. In seguito il regista ha diretto anche l’adattamento del romanzo di John Grisham, “Il cliente”, e altri titoli di successo, come “Il fantasma dell’Opera”, “Bad Company – Protocollo Praga”, “Veronica Guerin – il prezzo del coraggio”, e “Trespass”. Ha diretto anche alcuni episodi della serie tv “House of Cards” e ha prodotto la serie “Do Not Disturb: Hotel Horrors”.