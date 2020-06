Mentre girano un video su Tik Tok trovano un cadavere in una valigia

Quello che doveva essere un momento allegro e divertente si è trasformato in un vero e proprio incubo per alcuni ragazzi di Seattle. Si trovavano presso la spiaggia, quando a un certo punto poco distante da loro, sugli scogli, hanno notato una valigia abbandonata. Hanno deciso così di filmare il ritrovamento e postare la clip su TikTok: all'inizio pensavano, in maniera scherzosa, che dentro la borsa ci fossero dei soldi. Si sono avvicinati incuriositi e hanno scoperto che all'interno della valigia c'era il corpo smembrato di una persona.

Nel video, che poi è stato caricato sul social, si vedono i ragazzini che trovano la valigia in riva al mare, si avvicinano, la aprono e vedono un sacco nero rigonfio, l'odore era così insopportabile che hanno subito chiamato la Polizia. "È successo qualcosa di traumatico che ha cambiato la mia visione della vita", il filmato si chiama così.

Le Forze dell'Ordine hanno avviato prontamente le indagini per scoprire di chi sono quei resti e come sono finiti lì, al fine di prendere il colpevole dell'omicidio. Tra l'altro a West Seattle negli ultimi giorni sono state ritrovate diverse borse contenenti cadaveri. Non si sa come le valigie siano arrivate sulla spiaggia: può darsi che siano giunte lì a causa della marea o perché qualcuno le ha trascinate in riva al mare.