Niccolò Zanardi dedica un commovente post al padre Alex: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”

La famiglia di Alex Zanardi sta vivendo un momento terribile: l’ex pilota di Formula 1 è ricoverato da venerdì in terapia intensiva presso l’Ospedale “Le Scotte” di Siena dopo il terribile incidente contro un camion mentre era alla guida della sua handbike.

Alex sta lottando tra la vita e la morte, si trova in coma farmacologico e al momento non è ancora possibile sapere se ci sono stati danni cerebrali; in queste ore i suoi familiari si stringono intorno a lui per fargli sentire la loro vicinanza e il loro affetto. Tra di loro c’è il figlio Niccolò, un ragazzo timido e riservato che, non a caso, sui social è rimasto inattivo per cinque anni.

Ma oggi ha sentito l’esigenza di tornare a pubblicare post sul suo profilo per amore del padre. Ha pubblicato una bellissima foto di Alex che sorride, scrivendo: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

In seguito, Niccolò ha pubblicato un’altra foto, scattata in ospedale. L’immagine mostra la sua mano che stringe quella del padre: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”.

Il ragazzo ha ricevuto tantissimi like e commenti di persone comuni che ammirano Alex Zanardi e che stanno sperando e pregando che si salvi. In tanti stanno incoraggiando Niccolò a non mollare, convinti che il padre ce la farà, perché ancora una volta dimostrerà di avere una forza incredibile, la stessa che l’ha fatto tornare a vivere dopo il terribile incidente in cui perse le gambe.