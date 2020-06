L'ex pornostar Mia Khalifa: "Sappiate che le mie tette sono fatte dello stesso materiale di una spatola da cucina"

"Non idealizzate le donne che vedete sui social network, evitate di basare la vostra autostima su paragoni che non sono realistici". Queste le parole di Mia Khalifa che in un lungo post su Instagram, fa esplicitamente riferimento al suo seno rifatto: "Se vi è mai capitato di guardarlo sperando che il vostro somigliasse al mio, sappiate che le mie tette sono fatte dello stesso materiale di una spatola da cucina".

L'ex attrice porno ha postato una foto in cui fa vedere chiaramente che si è sottoposta ad un intervento di rinoplastica per modificare la forma del suo naso. Il profilo mediorientale, come scrive, sarà più morbido per essere più femminile. La ragazza di origini libanesi ha raccontato nel dettaglio il suo intervento, definendolo un momento che le ha cambiato la vita. "Non potrei essere più felice all'idea di poter mostrare il mio profilo agli invitati al mio matrimonio".