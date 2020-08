Michelle Hunziker pubblica una foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi: “È una zona vietata”

Su Instagram Michelle Hunziker ha pubblicato una foto delle sue vacanze che la ritrae insieme alla figlia Aurora di fronte al mare, mentre sono sedute sulla meravigliosa Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento. “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale… ( fuori dalla zona protetta ovviamente)”.

La showgirl ha specificato di essersi recata in una zona aperta al pubblico e non in quella che è momentaneamente chiusa e sotto sequestro per il pericolo di crolli. La foto, però, ha suscitato scalpore e la Capitaneria ha aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti. Tutti gli accessi alla Scala dei Turchi, infatti, al momento sono chiusi e vietati al pubblico, come previsto dall’ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Sulla vicenda è intervenuto anche Claudio Lombardo, presidente dell’Associazione Mareamico, il quale ha dichiarato: “È chiaro che tutta l’area sia sotto sequestro – ha detto ad Adnkronos – mentre Michelle Hunziker scrive che non era in una zona vietata, invece non è così". Nei giorni scorsi decine di persone sono state denunciate proprio perché sono salite sulla Scala dei Turchi nonostante i divieti. Adesso la parola spetta alla Capitaneria che dovrà effettuare i dovuti controlli.

Nel frattempo Michelle Hunziker ha pubblicato un’altra foto che la ritrae nel luogo proibito e si è così giustificata: “Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di fuori della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi – si legge nel post - Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione (nessun male vien per nuocere) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia punta majata! Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine – ha concluso - fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche!”.