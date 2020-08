Senza reggiseno in moschea: pioggia di critiche per Amber Heard

Amber Heard è stata travolta dalle critiche dopo che, durante il suo viaggio ad Instambul, ha postato alcune foto in cui si mostra decisamente irrispettosa verso i musulmani.

L'attrice, infatti, si è fatta ritrarre all'interno di una moschea senza mascherina, con i capelli non coperti e, soprattutto, con indosso una camicetta scollata che lascia intravedere il seno (dal momento che non indossa il reggiseno).

Nella didascalia della foto incriminata, l'ex moglie di Johnny Depp scrive: "Ho trascorso la giornata esplorando la magia delle moschee di Istanbul e non potrei essere più innamorata di questa splendida città".

Ma questo non basta a placare le critiche di tantissimi utenti che l'hanno attaccata su Twitter, dal momento che su Instagram l'attrice ha bloccato i commenti.

C'è chi scrive: "Come musulmana non posso descrivere quanto sono disgustata da questa foto. Amber Heard è letteralmente entrata nella nostra sacra moschea con un vestito scollato, metà dei suoi capelli fuori e con i seni visibili? È così irrispettoso! Non è così difficile coprire il tuo corpo. E questo accade nel MIO paese". Qualche altro si stupisce che l'attrice non sia stata fermata da nessuno.

As a Muslim i can't describe how disgusted i am by this photo. Amber Heard literally entered to our holy mosque with body cleavage, half of her hair out and visible nipples? That's so disrespectful! It's really not that hard to cover your body. And this happens in MY country pic.twitter.com/J5kWQZTVQR