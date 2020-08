Modella francese si riempie di tatuaggi per non essere scambiata per Megan Fox

Aurore Pariente è una giovane e bellissima modella e truccatrice di Avignone, in Francia, con moltissimi seguaci sui social network. È seguita 1,6 milioni di follower a cui mostra ogni giorno il suo corpo scolpito, ricoperto di tatuaggi. Aurore ha detto di aver preso la decisione di farsi tatuare il 70% del corpo dopo che le persone hanno iniziato a paragonarla all'attrice americana Megan Fox. Ad Aurore infatti non piaceva l’idea di poter essere scambiata per un'altra, anche se bellissima, anche se famosissima. Voleva essere unica."All'inizio della mia carriera mi è sempre stato detto che assomigliavo molto a Megan Fox, così ho iniziato a coprirmi di tatuaggi per sentirmi unica" ha raccontato in un'intervista.

Sul numero dei tatuaggi, la modella ha ammesso di aver perso il conto. "Sono tutti collegati, ogni pezzo del disegno si collega a un altro". La modella ha impiegato due anni per raggiungere il suo obiettivo. Il 70 % del suo corpo ora è ricoperto di disegni e per il momento non sta progettando altri tattoo. "Le uniche parti che non ho tatuato sono il collo, il sedere e il seno. Voglio rendere il mio corpo bello, non nasconderlo completamente" ha detto.