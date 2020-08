Morto a 19 anni Landon Clifford, giovane papà e star di Youtube

Landon Clifford, protagonista del canale YouTube Cam and Fam con sua moglie e le sue due bambine, è morto a soli 19 anni. La giovanissima moglie di Landon, Camryn, ha annunciato la morte del marito su Instagram, dove ha scritto: "Il 13 agosto 2020 è stato l’ultimo giorno di Landon come padre e marito, il migliore che sia mai esistito”. Landon ha subito una lesione cerebrale e ha trascorso sei giorni in coma prima di morire il 19 agosto.

Soltanto 5 mesi fa Camryn aveva partorito la sua seconda figlia, chiamata Delilah Rose. La primogenita è Collette Briar. I suoi organi sono stati donati. "Questo permetterà ad altre persone di vivere e conferma come mio marito fosse un uomo compassionevole, amorevole, gentile e premuroso", annuncia sempre sui social la giovane moglie. Su YouTube la coppia ha raccolto negli anni circa 1,3 milioni di iscritti, raccontando la propria vita familiare e la nascita delle due bambine, rimaste ora senza papà.