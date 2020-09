Morto lo storico dell'arte Philippe Daverio, aveva 70 anni

Docente, scrittore, storico dell'arte, gallerista ma anche ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, Philippe Daverio è morto questa notte a 70 anni, all'istituto dei Tumori di Milano. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto la regista Shammah all'Ansa. Era nato nel 1949 in Alsazia da padre italiano e madre francese. Parlava molte lingue e si trasferì a Milano alla fine degli anni'60. Aprì una galleria d'arte che divenne in breve tempo una delle più importanti della città. Ma è negli anni '90 che diventa un volto noto al pubblico. Nel 1999 è inviato della trasmissione tv Art'è. L'anno dopo è autore e conduttore della trasmissione Art.tù e poi dal 2002 al 2012 è autore e conduttore di Passepartout, programma d'arte e cultura.

Ma la sua attività nel mondo dell'arte si manifesta anche come saggista e docente universitario. Come editore ha pubblicato una cinquantina di titoli. Diverse anche le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste di settore e settimanali. Daverio ha svolto anche attività di docente in diverse università, a Milano e a Palermo. Il critico d'arte era diventato un personaggio senza volerlo, amato dal grande pubblico grazie alla simpatia, all'arguzia, all'eccentricità dei suoi abiti e alla sua infinita cultura che fino all'ultimo aveva dispensato anche nelle apparizioni televisive.