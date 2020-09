Tenta di violentare la capotreno: gli aveva chiesto di indossare la mascherina

Un uomo ha tentato di violentare la capotreno dopo che questa gli aveva chiesto di indossare la mascherina obbligatoria all'interno della stazione. L'episodio di violenza è accaduto alla stazione Tiburtina di Roma.

Quando il treno proveniente da Tivoli si è fermato in stazione, tutti i passeggeri, compreso l'uomo e la capotreno, sono scesi. Ma quest'ultima, vedendolo senza mascherina, lo ha invitato ad indossarla.

L'uomo, però, ha reagito in modo imprevedibile, afferrando la capotreno e spingendola in un angolo isolato e buio della stazione dove ha provato a violentarla. Fortunatamente le urla della donna hanno allertato gli agenti della Polizia Ferroviaria presenti in stazione che, intervenendo tempestivamente, hanno evitato il peggio e tratto in arresto l'uomo.

Dai controlli effettuati è emerso che l'uomo, un nigeriano di 24 anni, aveva fornito in passato almeno 4 diverse identità. Formalizzato il verbale d'arresto utilizzando l'ultima identità, il 24enne è stato processato per direttissima e condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere.

(Credits photo: Getty)