In Brasile calciatori e calciatrici in Nazionale guadagneranno le stesse cifre

Decisione storica nella Nazionale Brasiliana di calcio. A partire dai prossimi incontri ufficiali non ci saranno più differenze salariali tra calciatori e calciatrici: gli atleti guadagneranno le stesse cifre.

A dare conferma ufficiale della notizia è stato Rogerio Caboclo, presidente della federazione brasiliana di calcio (CBF). Il dirigente sportivo brasiliano ha dichiarato: «Non avremo più differenze di genere». Poi ha specificato: «Già da marzo le donne ricevono la stessa diaria degli uomini, lo stesso succederà per le Olimpiadi. Anche per quanto riguarda i Mondiali, calciatori e calciatrici guadagneranno gli stessi soldi in base a ciò che ci darà la FIFA".

Caboclo parla di diaria in quanto i calciatori non percepiscono un vero e proprio stipendio, ma si tratta principalmente di rimborsi e bonus, questi ultimi assegnati in base ai risultati e in caso di vittoria della squadra.

Quella brasiliana comunque non è la prima Nazionale ad abbracciare l'equal pay e a trattare quindi in modo equo calciatori e calciatrici in termini di retribuzione. Prima del Brasile, anche le Nazionali di Australia, Norvegia e Nuova Zelanda avevano già fatto la stessa scelta.

(Credits photo: Getty)