A Melzo costruita la “terrazza degli umarell”, così gli anziani potranno osservare i lavori alla Cascina Triulza

Il termine “umarell” deriva dal dialetto bolognese ma è ormai entrato nel lessico comune: con questa parola, infatti, vengono indicate le persone, per lo più anziani, che amano osservare lo svolgimento di lavori di ristrutturazione o lavori stradale, fermandosi a guardare davanti alle transenne, spesso in mezzo alla strada e, a volte, dispensando persino consigli e opinioni su come andrebbero svolti i lavori.

Ai tempi del Coronavirus, se un gruppo di anziani si fermasse a osservare un cantiere potrebbe essere pericoloso. Ecco perché a Melzo, in occasione dei lavori della Cascina Triulza, nota anche come Cascina Galbani, hanno costruito la “terrazza per gli umarell”: si tratta di una vera e propria passerella dalla quale gli anziani, rispettando il distanziamento sociale e non intralciando gli operai, potranno osservare il cantiere all’aria aperta, direttamente dal belvedere.

È stato persino installato un info-point con tanto di pannelli informativi che descrivono i lavori in programma e informano i cittadini sull’avanzamento degli stessi. L’iniziativa è stata ideata dalla concessionaria Te spa, finanziatrice dell’opera, in collaborazione con il Comune. Come ha reso noto l’assessore alle Opere Pubbliche, Franco Guzzetti, gli umarell potranno accedere alla terrazza nelle ore in cui è aperto il cantiere, ossia fino alle 16:30. Ovviamente, non si tratta di un luogo di ritrovo, ma solo di un punto di osservazione per tutti gli amanti dei cantieri.

L’edificio è un luogo storico della zona esistente sin dai tempi di Maria Teresa d’Austria e in passato vi si producevano i famosi formaggi; al termine del lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza, costati tre milioni di euro, la cascina diventerà una struttura ricettiva.