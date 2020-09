Il massaggio rilassante di questa ragazza è fatto da enormi ragni

Tarni Roebuck è una ragazza australiana di 27 anni che ha uno strano passatempo. Per rilassarsi la giovane prende degli enormi ragni e li fa camminare sul suo viso. Sì avete capito bene, l'incubo di tutti gli aracnofobici! La ragazza è appassionata di insetti in generale e ha un amore in particolare per i ragni.

Sentire le zampette che percorrono tutto il volto, esplorano naso, bocca e occhi, per lei è una sensazione che non ha prezzo. C'è chi si rilassa dalle fatiche della giornata con un bel libro o con una sana passeggiata in un parco... ma Tarni è diversa. La sua particolarità ha fatto presto il giro del mondo grazie al suo profilo Instagram, dove pubblica ogni giorno le sue avventure con gli aracnidi. Alcuni dei quali sono anche velenosi.

Il suo scopo è quello di aiutare tutte le persone che hanno una fobia, li accompagna in questo modo attraverso il superamento dei propri limiti e delle proprie paure. Speriamo che ci riesca.