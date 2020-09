Squalo azzanna e uccide surfista in Australia nonostante le reti protettive

Il mare australiano ha fatto un'altra vittima. Si tratta di un surfista di 46 anni, attaccato e ucciso da un grande squalo bianco. È successo lunedì pomeriggio scorso sulla Gold Coast. Gli esperti ora sono alla ricerca dell'animale che, secondo quanto riportato dalle autorità, sarebbe lungo circa 3 metri.

Lo squalo è riuscito a raggiungere l'uomo oltrepassando due file di reti di protezione, messe per proteggere le persone da questi attacchi mortali. Il surfista è stato riportato a riva da un gruppo di altri surfisti, ma è morto poco dopo per le ferite riportate a una gamba. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Il governo del Queensland nel 1962 ha avviato un programma di protezione e ha installato nella zona le reti. Nonostante questo, l'episodio di lunedì è già il secondo che si verifica in circostanze simili. C'è bisogno, inevitabilmente, di un controllo maggiore per fare in modo che queste tragedie non avvengano più.