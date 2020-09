La figlia di Maria Grazia Cucinotta è identica a sua madre

La figlia di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati ha appena compiuto 19 anni e la somiglianza con la sua bellissima mamma, simbolo del fascino mediterraneo, è ormai più che evidente.

Di tanto in tanto è proprio la mamma Maria Grazia a postare qualche foto sui social in compagnia di Giulia che, a differenza dei suoi genitori, conduce una vita lontano dai riflettori. L'ultima è stata pubblicata proprio ieri, in occasione del 19esimo compleanno della ragazza.

Alta, bruna, capelli mossi: il suo aspetto ricorda tantissimo l'attrice siciliana, tanto che qualcuno, guardando le sue foto, ha anche pensato che si trattasse di foto ricordo di Maria Grazia.

Giulia oggi è iscritta alla Luiss ed è decisa a fare un'esperienza lavorativa all'estero, scelta approvata da sua madre. E (almeno per ora) non sembra interessata ad intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, sebbene abbia già lavorato con sua madre a qualche progetto cinematografico (come Teen, il film sul bullismo prodotto qualche anno fa dalla Cucinotta e nato proprio da un’idea di Giulia).

Anche se non seguirà le sue orme, Maria Grazia è molto orgogliosa di lei e della donna che sta diventando.

