Addio a Stevie Lee, leggenda di Jackass e del wrestling

È morto all'età di 54 anni Stevie Lee, leggenda dei nani del wrestling, conosciuto con il nome di Puppet the Psycho Dwarf. Aveva partecipato anche a molte puntate di Jackass, la famosa trasmissione satirico-demenziale di stunt-man. L'uomo è venuto a mancare in condizioni di indigenza, ed è per questo che i suoi familiari hanno lanciato una raccolta fondi i cui proventi verranno utilizzati per i funerali. Nella spiegazione del crowdfunding si legge: "Diamogli la ribalta per l'ultima volta. Ha bisogno del nostro aiuto. Per favore dona tutto quello che puoi, condividi con noi i suoi ricordi e con tutti, condividi questa pagina e questa raccolta fondi per dare al nostro Psycho Dwarf il miglior saluto e riposo possibile".

Non si conoscono le cause della morte: la famiglia ha solo annunciato che è sopraggiunta all'improvviso. Hanno fatto sapere, inoltre, che "era molto amato dagli amici, dalla famiglia, dai fan che lo adoravano" e che "suo fratello Jim non può occuparsi di tutto".

Una vero e proprio mito dei nani lottatori di wrestling, Stevie ha militato nella Total Nonstop Action/Impact Wrestler, e ora lascia un vuoto in molti dei suoi fan.