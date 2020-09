In Svizzera aprirà il Museo del cioccolato ispirato a Willy Wonka

In Svizzera, a Kilchberg, tra poco aprirà il museo del cioccolato. Voluto dall'azienda Lindt, la nuova struttura è ispirata a Willy Wonka e alla fabbrica del cioccolato. I visitatori si troveranno immersi in un ambiente golosissimo e scopriranno qualcosa di più sulla dolcezza per eccellenza. Un museo interattivo, che promette una esperienza fuori dal comune.

All'ingresso della Lindt Home of Chocolate, tutti potranno ammirare la più grande fontana di cioccolato al mondo: 9 metri di altezza, per 1000 litri di cioccolato liquido che scorrono al suo interno. Entrati in una delle stanze, si potrà scoprire tutto sulla lavorazione di questo alimento sano e buonissimo, grazie alla riproduzione di una tipica piantagione di cacao. Poi c'è la sala della storia del cioccolato, dove materiali multimediali mostreranno i 5.000 anni di questa golosità.

Un'altra stanza, invece, è stata trasformata in una piccola fabbrica del cioccolato, per conoscere il processo di creazione dei cioccolatini. Ovviamente, sarà possibile assaggiare tutto.

Il museo sarà inaugurato il prossimo 13 settembre.