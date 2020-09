Valentina Ferragni lancia una linea di gioielli, ma c'è una polemica

Buon sangue non mente. Se Chiara Ferragni viene sempre presa di mira sul web, poteva essere da meno la sorella Valentina? Eh no! La 27enne ha da poco lanciato la sua nuova linea di gioielli, definita da lei stessa "accessibile a tutti". Il suo intento è quello di "creare un gioiello per tutte le donne eleganti e cool ma dall’animo pop e irriverente".

Insomma, in casa Ferragni c'è un'altra imprenditrice. La linea è completamente made in Italy: sarebbe dovuta uscire ad aprile, ma a causa del Covid tutto è stato rimandato. La collezione si apre con una serie di orecchini, che prendono il nome di Uali - il nickname con il quale gli amici chiamano Valentina - e recano la forma di una V.

Qui inizia la polemica, perché la Ferragni piccola ha deciso di vendere il singolo orecchino (nelle giovanissime va molto di moda portarne uno solo) ad un prezzo che oscilla tra i 70 e i 98 euro. Insomma, se qualcuno volesse entrambi i pezzi deve pagare 140/200 euro... non proprio accessibile come aveva annunciato Valentina.

Il web è insorto e alcuni hanno inviato messaggi poco carini all'imprenditrice, come questo: "Valentina Ferragni ti voglio bene e avevi detto di aver pensato ad una linea ‘accessibile a tutti’ ma 70 euro ad orecchino quindi 140 non credo sia un prezzo accessibile a tutti". Qualcuno si lamenta anche delle spese di spedizione, che non sono gratuite nonostante l'acquisto elevato.

Questo è l'orecchino pietra dello scandalo.