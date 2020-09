Il trucco geniale (ed economico) per condividere gli appunti durante una lezione online

L'insegnamento online non è affatto semplice. Oltre a doversi abituare a una nuova realtà, alunni e insegnanti devono fare i conti con i supporti tecnologici, spesso costosi. Così Carmen Castrejón, un'educatrice americana che lavora in una scuola a basso reddito, ha escogitato un piano creativo ed economico, per condividere i suoi appunti durante una lezione su Zoom, come se avesse una lavagna virtuale.

Il trucchetto è molto semplice: è la stessa Carmen a spiegarlo in un post diventato virale in pochissimo tempo. In pratica, l'insegnante ha sfruttato il riflesso del suo foglio sulla telecamera del pc, utilizzando un cd. Bisogna bloccare un compact disc al computer con una matita e un centesimo per non farlo cadere su ste stesso. Poi è necessario mettere il foglio di carta sulla tastiera e inquadrarlo con la telecamera... e così il gioco è fatto. I bambini hanno bisogno di vedere cosa scrive la maestra, in alcuni casi questa metodologia è molto più efficace che condividere uno schermo.

"Insegnare ai bambini a casa è una lotta. Anche dopo 19 anni di insegnamento, ti senti un nuovo insegnante perché c'è così tanto da imparare", ha spiegato Castrejón. "È difficile motivare gli studenti e farli partecipare attivamente, soprattutto quando stanno affrontando le proprie difficoltà. Quindi stiamo tutti facendo quello che possiamo perché non è possibile lasciare che i nostri studenti restino indietro. E tornare in classe è un rischio che nessuno dovrebbe correre".