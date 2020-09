Come pulire (veramente) la borraccia in acciaio inox

Le borracce in acciaio fanno parte della nostra quotidianità. Nella lotta alla plastica, questi contenitori sono davvero la soluzione perfetta, senza contare il fatto che sono anche belli nel design. Come pulirli, però? È vero che il più delle volte contengono solo acqua, ma la pulizia è d'obbligo. Ecco qualche semplice suggerimento per lavare queste bottiglie come si deve.

Il modo più semplice per pulire una borraccia in acciaio inox è quella di riempirla con un po' di acqua tiepida e qualche goccia di detersivo per i piatti. Chiudere il contenitore con il tappo e agitare energicamente, per poi risciacquare abbondantemente, fin quando il sapone sarà andato tutto via.

Un altro modo per far risplendere una borraccia è metterla in lavastoviglie, a testa in giù senza tappo. Molti contenitori in acciaio possono essere lavati in questo modo, l'importante è avere la certezza di poterlo fare per non rovinarli. In genere, c'è scritto sul fondo della bottiglia o sul libretto di istruzioni.

Se la borraccia ha un cattivo odore, allora sarà bene ricorrere all'aceto. Bisogna riempire la bottiglia per 1/5 di aceto, lasciare agire tutta la notte e al mattino risciacqua per eliminare i residui. Lo stesso procedimento si può fare con una soluzione a base di bicarbonato di sodio e candeggina in parti uguali.