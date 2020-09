Come Hachiko, questa gatta aspetta la sua padrona davanti al negozio dove la accompagnava, ma lei non c'è più

A San Marino c'è una gatta che da diversi giorni staziona davanti ad un supermercato dove fino a qualche tempo fa accompagnava ogni giorno la sua padrona, che purtroppo è scomparsa. Probabilmente torna lì nella speranza di rivederla, proprio come faceva Hachiko, il cane giapponese diventato famoso per la sua leggendaria fedeltà.

A far conoscere la sua storia è stato un passante, Andrea Magnani, che l'ha raccontata su Facebook. Andrea ha spiegato che la gatta, che ha 12 anni e si chiama Chicca, trascorre molto tempo nei pressi del supermercato nonostante abbia una casa: alla morte della proprietaria, infatti, è stato adottata da alcuni parenti. Ormai in zona la conoscono tutti e i dipendenti del supermercato si prendono cura di lei e le danno da mangiare.

«La sua storia - racconta Andrea - è simile a quella di Hachikō, il cane giapponese che, dopo la morte del suo padrone, lo attese per anni tutti i giorni alla Stazione ferroviaria da dove tornava tutte le sere dal lavoro! Commovente!»

Andrea, rispondendo ai numerosi commenti, ha spiegato che hanno provato più volte a riportarla a casa, ma lei preferisce vivere così: «Si lascia accarezzare ma, come si nota, non si cura più del suo pelo come farebbe un altro gatto. Vive probabilmente nella solitudine e nostalgia del passato perché nella sua vita, per ben 11 anni, è stata in compagnia di questa signora che non c'è più!».

(Credits photo: Facebook/andreamagnani.bikenews)