La madre di Vanessa Bryant: "Mi ha cacciata di casa dopo la morte di Kobe"

La vedova della star dell'NBA Kobe Bryant è stata costretta a difendersi dopo che sua madre, Sofia Laine, ha rilasciato un'intervista televisiva davvero esplosiva in cui piangeva perché sua figlia l'aveva sfrattata e spogliata di alcuni suoi averi: "Ho bisogno che tu esca da questa casa – mi ha gridato", ha rivelato Laine e ha aggiunto: “Mi ha anche detto che voleva la sua macchina e che la voleva subito'.

La Bryant ha accusato sua madre di "aver versato lacrime per un'auto e una casa che non erano sue", mentre lei continuava a piangere per la morte di suo marito Kobe e della figlia tredicenne Gianna, entrambi scomparsi in un tragico incidente di elicottero, in California, a gennaio.

In un'altra dichiarazione la Bryant ha rivelato che sua madre nascondeva diamanti e mobili "per far credere di non ricevere il mio sostegno'' e ha aggiunto che non è stata mai presente, né fisicamente né emotivamente'' dalla morte di Kobe, contrariamente a quanto dichiara.

Vanessa Bryant ha inoltre negato di aver cacciato sua madre di casa, e l'ha aggredita per aver avuto l'audacia di rilasciare tali affermazioni in un'intervista televisiva, proprio mentre era in lutto per la perdita di suo marito Kobe e della loro figlia Gianna.

"Ha tolto tutti i suoi gioielli con diamanti, svuotato l'appartamento che le avevo messo a disposizione e dato via i mobili per far sembrare che non avesse più il mio sostegno."

La Bryant ha ribadito che lei e Kobe hanno sostenuto sua madre per decenni: "Mio marito ed io l'abbiamo sostenuta finanziariamente negli ultimi 20 anni e continuiamo a farlo, oltre ai suoi alimenti mensili".

Il battibecco pubblico tra la mamma e la figlia arriva mentre Bryant ha intentato una causa contro il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles per le foto, presumibilmente scattate dai deputati, sulla scena dell'incidente che ha ucciso Kobe e Gianna.