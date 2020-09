Tom Cruise andrà veramente sullo spazio per girare il nuovo film

Tom Cruise è un attore meraviglioso che dà il meglio di sé nei film d'azione, con ruoli al cardiopalma. L'artista stupisce ancora una volta con il suo prossimo ambizioso progetto: una pellicola girata nello spazio, con la collaborazione di SpaceX di Elon Musk e la Nasa.

Le riprese fuori dall’atmosfera terrestre dovrebbero iniziare a ottobre del 2021. La pellicola sarà diretta da Doug Liman, conosciuto per aver girato "Edge Of Tomorrow - Senza domani". La Nasa ha commentato così il progetto avveniristico: "La Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale. Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare in realtà gli ambiziosi piani del Nasa". Il budget del film è sostanzioso: si parla di 200 milioni di dollari.

Nel frattempo, Tom è impegnato nelle riprese del settimo e dell'ottavo capitolo di "Mission: Impossible", che erano state bloccate a febbraio a causa del Covid. Inoltre, un altro bellissimo progetto attende i fan dell'attore, che tornerà a vestire i panni di Pete Maverick Mitchell in "Top Gun: Maverick", in uscita il 2 luglio 2021.