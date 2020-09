Aresgate: sui social impazza la storia della presunta setta svelata al GFVip

Sui social impazza l'AreSgate, il caso riguardante una misteriosa e presunta setta nato dopo le dichiarazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante una conversazione al GF VIP 2020.

Il caso riguarderebbe la Ares Film, una casa di produzione (ormai fallita) che ha prodotto numerose fiction di successo. Secondo la storia (ricca di inquietanti particolari) rivelata dai due concorrenti, la setta dominava sulla vita di numerosi attori (come Gabriel Garko, Francesco Testi, Adua Del Vesco, Giuliana De Sio, Massimiliano Morra, Laura Troisi, Manuela Arcuri), che venivano allontanati dall'affetto delle famiglie, sottomessi psicologicamente e privati della propria libertà personale. A volte costretti a vivere dei flirt con il solo scopo di generare dei gossip. Adua afferma di aver subito "cose che li segneranno a vita".

Tra le "coppie sospette", secondo le prime ricostruzioni, oltre ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, c'erano anche attori come Gabriel Garko ed Eva Grimaldi.

Nel corso della conversazione tra Adua e Massimiliano all'origine di tutto ci sarebbe stata una figura misteriosa, identificata come Lucifero o l'Innominabile, che secondo alcuni indizi sarebbe riconducibile al produttore artistico ed ex capo della Ares Film Alberto Tarallo. accanto a lui spunta anche il nome dello sceneggiatore Teodosio Losito (compagno di Tarallo per quasi 20 anni), morto suicida l’8 gennaio 2019.

L'esistenza della setta raccontata dai due attori è stata confermata prima da Barbara D’Urso durante le trasmissioni pomeridiane a Pomeriggio Cinque, poi da Alfonso Signorini durante una puntata di Casa Chi. Quest'ultimo è convinto che si preannuncia un nuovo caso mediatico.

(Credits photo: Twitter/liveforaitana)