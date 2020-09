Amazon lancia i videogame in abbonamento e sfida i colossi del cloud gaming

Amazon svela (a sorpresa) Luna, il nuovo servizio di cloud gaming con cui intende sfidare i colossi del settore come Stadia di Google, Project XCloud di Microsoft e Arcade di Apple.

A differenza dei competitor, Luna sarà disponibile sui televisori (mediante Fire TV Stick), sui pc e i Mac, e con web app per iPhone e iPad. Inoltre è annunciata anche l'uscita a breve di una versione per Android.

Il servizio sarà collegato a Twitch (la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon che permette lo streaming di videogiochi ed è leader nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports), è integrato l'assistente vocale Alexa di Amazon e si abbina all'utilizzo di un gamepad dedicato (che si connette direttamente al server di gioco).

Per quanto riguarda i giochi, sono già previsti oltre un centinaio di titoli, tra i quali Contro, Resident Evil 7: Biohazard e Assassin’s Creed Valhalla.

Il lancio avverrà prima negli USA il prossimo ottobre al prezzo mensile iniziale di 5,99 dollari. Il supporto 4K arriverà in un momento successivo. Per ora non si sa ancora quando avverrà il lancio in Europa, quindi non resta che attendere nuovi aggiornamenti ufficiali.

