Giulia De Lellis stanca dei problemi con l'acne: "Ogni cura sembra fallire"

Solo poche settimane fa Giulia De Lellis aveva scelto di calcare il red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un filo di trucco, senza nascondere i segni dell'acne sul viso.

Ora la bella influencer è tornata a parlare apertamente sui social dei suoi problemi con l'acne, continuando a sfatare il mito della perfezione e lanciando un messaggio positivo ai propri fan e a chi vive gli stessi problemi.

Giulia, mostrando il viso in una foto senza filtri né trucco in una recente Storia pubblicata su Instagram, ha confidato ai fan: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire".

Poi, però, si è mostrata positiva, aggiungendo: “Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

(Credits photo: Instagram/giuliadelellis103)