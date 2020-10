GFVip: Tommaso Zorzi avrebbe rivelato il perché del litigio con Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti erano grandi amici, fin dai tempi del liceo. I social, infatti, sono invasi delle loro foto. Ma come i più informati sanno, i due non si parlano dalla scorsa estate. Cosa sarà successo? In un momenti di intimità con Myriam Catania dentro la casa del Grande Fratello Vip, l'influencer si lascia andare alle confessioni e svela il motivo del litigio.

A quanto pare, lui non riuscirebbe a gestire la sensazione di abbandono che prova in relazione alla sua ex amica. Tutto è iniziato in quarantena, quando Tommaso è rimasto a casa da solo a Milano, mentre Aurora era a casa con il fidanzato Goffredo Cerda e la migliore amica Sara Daniele. L'inquilino della casa si aspettava una telefonata e un invito a passare l'isolamento tutti insieme.

Queste le parole dell'influencer: "Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato".

Già averlo detto a tutti è sintomo che Tommaso ha intenzione di riallacciare i rapporti con Aurora... Speriamo che presto le cose si sistemino.