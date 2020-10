Quanto dentifricio dovremmo usare? La risposta arriva da un dentista su TikTok

Un giovane dentista malese è diventato incredibilmente popolare su TikTok postando pillole e trucchi sull'igiene orale.

Il dottor Gao ha scoperto la piattaforma all'inizio di quest'anno durante il lockdown e si è subito reso conto del fatto che quei video brevi e opportunamente tagliati avrebbero potuto funzionare anche per diffondere un po' di informazione.

Nel suo video diventato più popolare, il dottor Gao ha spiegato quanto dentifricio bisognerebbe utilizzare davvero, rispetto a quanto la pubblicità ci suggerisce di utilizzarne. Nel caso dei bambini al di sotto dei 3 anni la quantità è quasi invisibile nel video. Infatti un uso eccessivo potrebbe comportare dei danni.

Il dottor Gao su Instagram ha poi spiegato che anche la scelta del dentifricio è importante per la quantità di ingredienti che varia in base alla funzione richiesta: "Ad esempio, il dentifricio sbiancante è più abrasivo, il dentifricio per la sensibilità contiene nitrato di potassio, etc".

Con il suo video sul dentifricio il dottor Gao ha ottenuto oltre 6 milioni di visualizzazioni, ma ne ha prodotti anche tanti altri per sensibilizzare i giovani utenti della piattaforma sulle tematiche relative all'igiene dentale.

(Credits photo: TikTok/doctorgao)