Mick Schumacher consegna il casco del padre a Hamilton (che ha eguagliato il suo record di vittorie)

Vincendo il 91° Gran Premio di Formula Uno sul circuito del Nurburgring, Lewis Hamilton è riuscito ad eguagliare il record di vittorie fino ad oggi appartenuto a Michael Schumacher.

Il pilota inglese ha preceduto al traguardo l'olandese Verstappen (Red Bull) e l’australiano Daniel Ricciardo (Renault), approfittando della giornata negativa del compagno di scuderia in Mercedes (nonché diretto rivale) Valtteri Bottas, che era partito con i favori del pronostico.

L'evento è stato celebrato con un premio straordinario, il casco dell'ex campione della Ferrari, consegnato a sorpresa direttamente dalle mani del figlio Mick al termine della cerimonia di premiazione.

In una intervista post gara, Hamilton si è detto onorato per il gesto della famiglia di Michael: "Ringrazio Mick e la sua famiglia per il bellissimo gesto. L'ho apprezzato molto e un po' mi ha lasciato senza parole. Sono cresciuto con il mito di Schumi… ricordo quando giocavo con Michael nei videogiochi. Non pensavo di poterlo avvicinare o eguagliare… me ne sono accorto tornando in pit lane. Se oggi sono arrivato a questo punto lo devo molto alla mia scuderia e a tutti i nostri collaboratori".

Il casco, che è un vero e proprio cimelio, ha un grande valore simbolico e rappresenta idealmente un passaggio di consegne al pilota inglese che, con gli straordinari successi registrati, diventa il nuovo protagonista della F1.

(Credits photo: Instagram/lewishamilton)