Nuovo Dpcm, nuova stretta: probabile limite per le "feste" in casa

Stop a cene e feste - anche in casa - con un numero maggiore di 10 persone. Questa forse potrebbe essere la stretta del nuovo Dpcm atteso per il 15 ottobre. Secondo le ultime stime, i contagi avvengono maggiormente in ambito domestico: tra amici e parenti ci si dimentica troppo spesso di mantenere la distanza di sicurezza e la diffusione del virus è dietro l'angolo.

Così il Ministro Speranza ha proposto una nuova restrizione che riguarda proprio le cene e le feste ovunque, introducendo il numero limite di 10 partecipanti massimo. L'Oms commenta: "È un messaggio di grande allerta determinato da un fatto incontestabile: la maggior parte dei contagi avviene a livello domestico. Se la misura sia applicata, applicabile e come venga sorvegliata, dipende da quanto la gente possa capire l'elemento di forte allarme che esiste".

Secondo Speranza è meglio sacrificare le feste con tante persone che chiudere le scuole o abbassare le saracinesche delle attività. "Quando c'è una norma, va rispettata, sono convinto che la stragrande maggioranza aderirà. Lavoreremo con le forze dell'ordine perché questa norma sia rispettata, saranno vietate per tutti. Una cosa è avere un controllo organizzato di fronte ad eventi che si possono costruire, altra cosa è favorire aggregazioni libere dove non ci sono controlli".

Le possibili restrizioni potrebbero riguardare anche i matrimoni, dove saranno consentiti un massimo di 10 invitati, oltre agli sposi e all'officiante. Il mancato rispetto della disposizione, determina l'invalidità delle nozze stesse. Stesse regole per le comunioni, i compleanni e i battesimi. In merito ai funerali, il limite dei presenti potrebbe essere fissato a 15.