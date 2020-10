Truffata da un falso Brad Pitt per 40mila dollari, donna fa causa al vero attore

Una donna del Texas ha fatto causa a Brad Pitt accusando l'attore di averla ingannata parlandole di matrimonio e di averla derubata convincendola a dargli almeno 40mila dollari. Peccato che gli avvocati dell'attore sostengano che ad ingannarla sia stato un truffatore online che nulla a che fare con il loro cliente.

La protagonista della storia è Kelli Christina, dirigente sanitario: la donna sarebbe entrata in contatto per la prima volta con il falso Brad Pitt nel 2018 e con lui, tramite la fondazione "Make It Right", avrebbe stipulato un accordo per il quale l'attore avrebbe preso parte ad una serie di eventi benefici organizzati dalla donna.

L'attore, però, le avrebbe dato puntualmente buca, avvisandola con pochissimo anticipo e riuscendo ad ottenere ogni volta il compenso pattuito con la promessa di presentarsi con assoluta certezza all'evento successivo. La donna non ha dubitato dell'identità del truffatore neppure quando questi le ha cominciato a parlare di matrimonio.

I legali dell'attore di Hollywood hanno negato unilateralmente tutte le affermazioni della donna, sostenendo che ha avuto a che fare con dei truffatori che, oltre anon avere nulla a che fare con l'attore, non avevano alcun legame con la Make It Right Foundation. La donna, dal canto suo, è determinata a non arrendersi fino a quando otterrà giustizia.

