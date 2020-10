Temptation Island: tradimento in diretta con una tentatrice

Alberto Maritato non resiste alla single Nunzia e la bacia per tutta la notte durante il weekend da sogno trascorso insieme in barca.

Il primo bacio, quasi innocente, era scattato quando i due erano ancora al villaggio. Ma quando restano soli in mezzo al mare e trascorrono insieme una lunga notte in barca l'intimità diventa bollente, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere a infrarossi.

Speranza Capasso, sua fidanzata da 16 anni, guarda quelle riprese con una calma che sconvolge tutti. Solo alla fine scoppia in lacrime e, quando Alessia Marcuzzi prova a consolarla invitandola a mettere per una volta se stessa al primo posto, afferma: “Che schifo, non ho parole. Non merito questo, mi ha fatto tanto male e non l’ho mai ricambiato in questo modo”.

È chiaro a tutti quanto Speranza sia succube di quel rapporto del quale continua a negare i limiti. Eppure, durante il loro ultimo falò, nonostante tutto quello che è accaduto, neanche Alberto sembra cercare una rottura definitiva con lei.

Come andrà tra i due? Lo scopriremo martedì prossimo, in occasione dell'ultima puntata del reality.

(Credits photo: Instagram/temptationisland_official)