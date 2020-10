John Cena ha sposato (in segreto) Shay Shariatzadeh

John Cena ha sorpreso tutti sposando in gran segreto (e con una cerimonia privata) la sua fidanzata, Shay Shariatzadeh.

Cena, campione della WWE, attore e due volte conduttore dei Kids' Choice Awards, ha sposato la sua Shay lo scorso lunedì 12 ottobre a Tampa, in Florida, e fino ad ora la notizia era rimasta segreta.

La bella neo-moglie si è laureata in ingegneria elettronica nel 2013 presso la University of British Columbia e lavora in un'azienda di progettazione di intelligenza artificiale. Shay è nata nel 1989 (ha quindi 12 anni meno di John) a Vancouver in Canada

A quanto pare la loro storia è iniziata a marzo del 2019 (o almeno a questa data risalgono i primi avvistamenti insieme). I due hanno continuato a vedersi spesso anche grazie alle riprese di "Playing with Fire" un film che il pluri-campione del mondo ha girato proprio nella città canadese.

Prima di Shay, Cena ha avuto una relazione piuttosto importante (durata 6 anni) con la collega della WWE, Nikki Bella. Ma i due si sono lasciati nel 2018.

(Credits photo: Getty)