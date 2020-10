Vedova twerka sulla bara del marito assassinato: il video scatena la polemica

Una donna ha detto addio al marito twerkando sulla sua bara sulle note di "She Want More", un brano dell'artista reggaeton Emcidues, circondata dalla folla che segue il ritmo della musica. Il video dell'esibizione è diventato virale in rete scatenando accese polemiche.

La clip, della durata di pochi secondi, è stata girata per le strade della città di Manta, nella provincia di Manabí (Ecuador), e ha cominciato a circolare in rete dallo scorso 13 settembre.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ecuadoriano "El Universo", si tratterebbe del funerale del 35enne Marlon Mero Quijije, ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco nella zona conosciuta come "Siete puñaladas", nel quartiere di San José.

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social e il modo di ballare della donna ha scatenato indignazione e sconcerto tra gli utenti dei social, dal momento che si tratta di un funerale e, peggio ancora, di quello di suo marito.

(Credits photo: Instagram/noticias_sincontrol)