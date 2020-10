Azienda cerca assaggiatore di biscotti con paga da 40.000 euro l'anno

Un'azienda di biscotti scozzese ha appena pubblicato un annuncio di lavoro da sogno (almeno per gli appassionati di dolciumi): è alla ricerca di un assaggiatore di biscotti per migliorare la propria produzione e per ottenerlo ha offerto una paga da ben 40.000 euro l'anno.

L'azienda in questione è la Border Biscuits. L'azienda a conduzione familiare con sede nella piccola città di Lanark ha specificato sul proprio sito di avere una vera e propria ossessione per la qualità, per questo è in cerca di qualcuno che abbia capacità, competenza ed esperienza per guidarli nella creazione di nuove eccezionali prelibatezze.

Infatti per candidarsi non basta essere amanti dei dolci, ma è richiesta almeno una laurea in Scienze alimentari, nutrizione o studi relativi agli alimenti, oltre ad avere esperienza nella gestione di sviluppo e miglioramento di prodotti alimentari (meglio se da forno).

Paul Parkins, amministratore delegato di Border Biscuits, dichiara che il candidato prescelto sarà incoronato Maestro Biscuitier e guiderà il team dell'azienda per sviluppare e lanciare nuove gamme di biscotti.

