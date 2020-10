"Spartacus", cioè Andy Whitfield, avrebbe compiuto 39 anni

Era l'11 settembre 2011 e Andy Whitfield lasciava nel cuore della famiglia e di tutti i suoi fan un grandissimo vuoto. L'attore di "Spartacus" è morto a causa di un linfoma non Hodgkin, all'età di 39 anni. Il 17 ottobre è stato il suo compleanno, e a 9 anni di distanza dalla sua scomparsa è ancora forte il ricordo per la moglie e i figli. È così che

Vashti Whitfield ha pubblicato una foto tenerissima del marito e i due figli, con una torta di compleanno davanti. Le parole della vedova sono dolcissime: "Festeggiamo oggi il compleanno di questo splendido essere umano. E tutto ciò che la sua bella vita e la sua morte struggente ci hanno insegnato e ci hanno permesso di diventare. Festeggiamo anche il suo fantastico papà, che festeggia oggi come lui, e quello della sua mamma, che è domani! Il mio adorabile suocero, che amiamo terribilmente e appassionatamente, e la mia straordinaria suocera. Buon compleanno anche a voi, incredibili persone! Grazie per tutto ciò che siete e per aver creato un’eredità così bella. Nient’altro che amore, amore e ancora amore".