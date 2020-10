Mamma creativa trasforma le case delle bambole in dimore inquietanti

Samantha Browning ha una passione particolare, quella di trasformare le case delle bambole - che di solito sono rosa e romantiche - in dimore spettrali, dall'aspetto inquietante. Il suo è un modo di dare una nuova vita a un giocattolo che spesso, quando i bambini crescono, viene lasciato in giro per casa.

L'idea è arrivata guardando un video su TikTok: è così Samantha ha comprato una bomboletta spray nera e ha dipinto la casetta. Ha dichiarato che la trasformazione a volte richiede anche 10 ore di lavoro, questo perché ogni più piccolo dettaglio è reinterpretato in chiave Halloween.

La donna ha creato anche un account Instagram dedicato alle sue personali case delle bambole nere. In molti le hanno chiesto se vendeva le sue opere, ma per ora Samantha le usa per decorare la sua abitazione. Chissà se prima o poi questa passione possa diventare un business.

Ecco qui la trasformazione.

(Fonte keblog)